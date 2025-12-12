Жители Ленобласти рискуют остаться без мобильного интернета на Новый год

Ограничения в мобильной связи вызывают неудобства, но это вынужденная мера из-за геополитического расположения Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале .

Он не исключил, что ограничения сохранятся и расширятся и на новогодние праздники из-за угрозы провокаций, беспилотников и кибератак.

«Желательно предусмотреть дополнительные возможности связи с близкими, в том числе, посредством мессенджера Max», — предложил Дрозденко.

Петербуржцы и гости города уже второй день сталкиваются с проблемами в работе мобильного интернета. По данным сервиса Detector404, за минувшие сутки на проблемы со связью пожаловались более 10 тысяч человек, а почувствовать их могли свыше 500 тысяч.