Более 80 украинских дронов сбили над Россией ночью 16 декабря

Дежурные силы ПВО в течение ночи 16 декабря сбили над территорией России 83 украинских беспилотника. Об этом утром во вторник сообщили в пресс-службе Минобороны.

Больше всего беспилотников (64) перехватили над территорией Брянской области, девять БПЛА — над Калужской областью, пять — над Смоленской, по два — над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и над Крымом, и один беспилотник — над Тверской областью.

Утром аэропорт Шереметьево сообщал о введении временных ограничений из соображений безопасности. Другие воздушные гавани Московского авиаузла об изменений режима работа пока не заявляли.