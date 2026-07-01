ВСУ ударили по двум предприятиям в Пензе, есть пострадавшие

Пензенский губернатор Мельниченко сообщил о двух пострадавших после атаки ВСУ

ВСУ ударили беспилотниками по двум предприятиям в Пензе, два человека получили ранения. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор области Олег Мельниченко.

Он рассказал, что лично побывал на предприятиях и пообещал семьям пострадавших всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Один из пострадавших получил серьезные осколочные ранения, его прооперировали. Сейчас он в реанимации в тяжелом состоянии. Еще одну раненую уже выписали домой.

Кроме того, взрывной волной выбило стекла в двух жилых домах.

«Поручил главе города создать штаб по ликвидации последствий в кратчайшие сроки», — подчеркнул Мельниченко.

Позже мэр Пензы Олег Денисов сообщил в «Максе», что ввел в городе режим повышенной готовности и определил порядок помощи жителям. Кроме того, он призвал горожан остерегаться мошенников.