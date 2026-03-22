Над Ленинградской областью сбили три беспилотника

Вечером 22 марта в небе над Ленинградской областью силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

Два дрона ВСУ ликвидировали к 17:12 по московскому времени. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Еще один БПЛА сбит над Ленинградской областью», — написал Дрозденко в 17:53.

Ранее стало известно, что в петербургском аэропорту Пулково для обеспечения безопасности ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.