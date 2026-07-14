Над Курской областью за сутки сбили 155 беспилотников

За прошедшие сутки над Курской областью сбили 155 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе» .

По его словам, с 09:00 13 июля до 09:00 14 июля ВСУ 40 раз применяли артиллерию по отселенным районам, еще четыре раза атаковали с помощью взрывных устройств.

В Рыльске ранения получил 41-летний мужчина — его будут наблюдать амбулаторно. Также в Курске незначительные повреждения получили торец многоквартирного дома и два автомобиля. В деревне Новоивановка Рыльского района полностью сгорели дом и летняя кухня. Погибших нет, уточнил Хинштейн.

Днем ранее над регионом сбили больше 90 дронов ВСУ. Тогда ранения получила 41-летняя женщина.

Всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 288 украинских беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного и Азовского морей.