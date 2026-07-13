Больше 90 БПЛА сбили в Курской области за сутки
Хинштейн: в Курской области сбили 93 беспилотника, пострадала женщина
В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотника над территорией Курской области. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По его словам, враг 110 раз атаковал из артиллерии по отселенным районам региона.
«В результате атак в Рыльске пострадала 41-летняя женщина. Полностью сгорел частный дом, еще у одного пострадал фасад, осколки посекли ограждение», — написал Хинштейн.
Губернатор добавил, что в деревне Свобода Рыльского района повреждения получила кровля дома. В селе Дурово пострадали остекление дома и крыша гаража.
«В селе Нижний Мордок повреждены остекление, фасады хозяйственной постройки и дома. Погибших нет», — заключил глава региона.
Всего в течение ночи над регионами России уничтожили 342 беспилотника, сообщала пресс-служба Минобороны.