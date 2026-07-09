Над Курской областью сбили более 100 БПЛА ВСУ за сутки

Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили 107 БПЛА ВСУ различного типа

За прошедшие сутки над территорией Курской области сбили 107 украинских беспилотников различного типа. Об этом на платформе « Макс » сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Враг 78 раз применил артиллерию по отселенным районам», — добавил он.

Кроме того, территорию региона шесть раз атаковали беспилотники с помощью взрывных устройств.

«В Октябрьском районе пострадали три человека: у 41-летнего мужчины, 39-летней женщины и двухлетнего ребенка слепые осколочные ранения», — написал губернатор.

В результате атак в Обоянском районе на АЗС пострадал резервуар для хранения топлива, три автомобиля, фасад и крыша АЗС. Среди местных жителей погибших не было, уточнил Хинштейн.

За последние сутки ВСУ 75 раз атаковали Белгородскую область, один мирный житель погиб и еще 22 получили ранения различной степени тяжести.