Над Курской областью сбили более 100 БПЛА ВСУ за сутки
Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили 107 БПЛА ВСУ различного типа
За прошедшие сутки над территорией Курской области сбили 107 украинских беспилотников различного типа. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«Враг 78 раз применил артиллерию по отселенным районам», — добавил он.
Кроме того, территорию региона шесть раз атаковали беспилотники с помощью взрывных устройств.
«В Октябрьском районе пострадали три человека: у 41-летнего мужчины, 39-летней женщины и двухлетнего ребенка слепые осколочные ранения», — написал губернатор.
В результате атак в Обоянском районе на АЗС пострадал резервуар для хранения топлива, три автомобиля, фасад и крыша АЗС. Среди местных жителей погибших не было, уточнил Хинштейн.
За последние сутки ВСУ 75 раз атаковали Белгородскую область, один мирный житель погиб и еще 22 получили ранения различной степени тяжести.