Над Крымом уничтожили еще семь украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Украины над Крымом. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

ПВО РФ отражали атаку с 19:20 до 20:15 по московскому времени, добавили в российском оборонном ведомстве. Других подробностей происшествия пресс-служба министерства не привела.

Это уже третья за день волна украинских БПЛА, которую уничтожают над Крымом и Черным морем. Предыдущую атаку в этом регионе российские военные отразили в период с 11:00 до 11:50 — ПВО уничтожили 11 украинских дронов.

Еще три вражеских беспилотника сбили в период с 10:45 до 11:00.