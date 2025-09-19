Над Крымом уничтожили четыре украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили над Крымом четыре украинских беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — заявили в ведомстве.

Днем ранее ВСУ нанесли удар по нефтехимическому предприятию «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, сообщал глава региона Радий Хабиров. Погибших и пострадавших не было, охрана открыла огонь на поражение дронов, сработала система безопасности.

После атаки на заводе начался пожар, который начали ликвидировать оперативно прибывшие спасатели.

Также дрон ВСУ атаковал машину в городе Шебекино в Белгородской области, в результате удара погиб мирный житель.