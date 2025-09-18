Мужчина погиб при налете дрона на автомобиль в Шебекине, его брат получил тяжелые ранения
Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Шебекине, погиб мужчина
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в городе Шебекино в Белгородской области. В результате налета погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал глава области.
Рядом с погибшим ехал его брат. Ему удалось выжить, но мужчина серьезно пострадал: получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Его доставили в больницу.
Автомобиль полностью сгорел.
Белгородская область каждый день находится под атаками ВСУ. Накануне, 17 сентября, украинские боевики ударили по зданию правительства Белгородской области. Пострадали крыша и окна здания.