Мужчина погиб при налете дрона на автомобиль в Шебекине, его брат получил тяжелые ранения

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в городе Шебекино в Белгородской области. В результате налета погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Случилось самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал глава области.

Рядом с погибшим ехал его брат. Ему удалось выжить, но мужчина серьезно пострадал: получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки. Его доставили в больницу.

Автомобиль полностью сгорел.

Белгородская область каждый день находится под атаками ВСУ. Накануне, 17 сентября, украинские боевики ударили по зданию правительства Белгородской области. Пострадали крыша и окна здания.