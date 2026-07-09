Российские военные сбили за 12 часов 152 беспилотника над 11 регионами
В четверг, 9 июля, российские средства противовоздушной обороны сбили 152 украинских беспилотника над 11-ю регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Дежурные расчеты ПВО уничтожали воздушные цели с 8:00 до 20:00. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Смоленская, Тверская и Тульская области.
Также беспилотники перехватили над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за прошедшие сутки над территорией Курской области сбили более 100 украинских БПЛА различного типа.