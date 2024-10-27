Вооруженная группа пыталась прорвать границу в Брянской области

Попытку пересечь государственную границу вооруженной группой лиц предотвратили в Климовском районе Брянской области. Об этом в Telegram–канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В воскресенье, 27 октября, в районе нежилого населенного пункта Манев силами пограничного управления ФСБ России по Брянской области, ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения госграницы вооруженной группой лиц», — отметил он.

По словам Богомаза, противнику нанесли огневое поражение. Глава региона добавил, что сейчас в Климовском районе наблюдается стабильная обстановка.

В минувшую субботу российские военные обнаружили и сбили 12 украинских беспилотников над территорией Брянской области. До этого сообщалось о восьми ликвидированных БПЛА над регионом.