Над Брянской областью сбили еще три дрона ВСУ

Богомаз: ВС России сбиты еще три БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет

Фото: РИА «Новости»

Три беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.

Глава региона указал, что ВС России использовали силы ПВО для уничтожения еще трех беспилотных летательных аппаратов. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

До этого российские военные сбили восемь дронов Вооруженных сил Украины на территории Брянской области. ВСУ пытались вновь атаковать российский регион. Также Минобороны сообщало о ликвидации украинских беспилотников над Белгородской областью.

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