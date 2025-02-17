Над Брянской областью сбили беспилотник самолетного типа

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — сказал он.

Губернатор отметил, что в ходе ЧП никто не пострадал, разрушений на земле тоже не зафиксировали. Сотрудники оперативных служб прибыли на место падения обломков.

Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 90 украинских беспилотников. Больше всего дронов сбили над Азовским морем (38), Краснодарским краем (24) и Крымом (15).

Также российские силы сбили управляемую украинскую ракету «Нептун-МД» над Азовским морем.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при атаке БПЛА пострадала одна женщина. Ее госпитализировали.