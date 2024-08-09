Военные ликвидировали БПЛА и безэкипажные катера в акватории Черного моря

Губернатор Севастополя Развозжаев: над Черным морем сбили воздушные цели

Фото: РИА «Новости»

Российские средства противовоздушной обороны, подразделения РЭБ и силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ в акватории Черного моря. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, военные ликвидировали над морем несколько воздушных целей: три дрона и три безэкипажных катера. Губернатор подтвердил, что никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Он также напомнил жителям, что нельзя подходить к обломкам БПЛА.

В пресс-службе Минобороны сообщили, что в ночь на 9 августа системы ПВО сбили над российскими регионами и акваторией Черного моря 75 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов перехватили в Белгородской области — 26 аппаратов. В Липецкой области военные уничтожили 19 БПЛА. Также они нейтрализовали в Черном море семь безэкипажных катеров, следовавших в сторону Крыма.

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