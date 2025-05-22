Песков сообщил о передаче Украиной списка для обмена пленными

Россия получила от Украины список для обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова привел «Интерфакс» .

«Да, действительно, перечень получен», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, сейчас ведутся работы по согласованию конкретных имен. Кроме того, обе стороны заинтересованы в том, чтобы обмен пленными между Россией и Украиной состоялся в оперативном режиме.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее рассказала, что с инициативой об обмене с Украиной пленными в формате «1000 на 1000» выступила российская сторона. Предложение прозвучало на переговорах в Стамбуле.