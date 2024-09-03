Начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ проверят на связи с Россией

Комитет Рады по вопросам нацбезопасности и разведки обратился в Службу безопасности страны (СБУ) с просьбой проверить начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. Об этом рассказала депутат комитета Соломия Бобровская в беседе с украинским изданием «Общественное».

«Был ряд вопросов о наличии паспорта РФ у его жены, соответствует ли действительности информация, что его дочь выступала под флагом РФ на спортивных состязаниях», — сказала она.

Депутат отметила, что комитету пока не ответили на обращение.

Ранее аналитический ресурс DeepState выразил недовольство тем, что Гладкого назначили на должность начальника штаба СБС. Аналитики предположили, что мужчина может шпионить в пользу России. У его жены есть гражданство РФ, а дочь выступала на международных соревнованиях за российскую сборную.