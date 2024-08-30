Одного из офицеров ВСУ заподозрили в связах с Россией из-за жены и дочери

На Украине решили, что начальник штаба Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ капитан первого ранга Роман Гладкий шпионит в пользу России. Недовольство его назначением выразил местный аналитический ресурс DeepState .

Аналитики заявили, что у жены военнослужащего есть российский паспорт. Они также обратили внимание на дочь Гладкого, которую уличили в выступлении за сборную России на международных соревнованиях.

В DeepState раскритиковали решение о назначении начштаба, приписав его главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Якобы он поступил подобным образом вопреки мнению командующего СБС Вадима Сухаревского.

«Сейчас внутри немного нарушена работа, что создает определенные препятствия», — указали в публикации.

Ее авторы также задались вопросом о том, стоило ли доверять должность человеку, который никогда не имел никакого отношения к беспилотникам.

«Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальник штаба СБС?» — отметили в DeepState.

По данным аналитиков, Романа Гладкого подозревают в госизмене, шпионаже и коррупции. В «РБК-Украина» со ссылкой на начальника отдела коммуникаций командования СБС майора Виталия Медведева заявили, что Гладкий получил назначение на должность несколько недель назад.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее отметила, что командование Воздушных сил Украины долгое время скрывало данные о крушении F-16.