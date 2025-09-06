На Украине ликвидировали главного специалиста ВСУ по обслуживанию Patriot

На Украине ликвидировали главного инженера американского зенитно-ракетного комплекса Patriot Дениса Сакуна. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

О смерти специалиста рассказала его родственница. По словам женщины, погибший был инженером «зенитного ракетного подразделения, эксплуатирующего новейший ЗРК».

Издание добавило, что военного ликвидировали 20 декабря 2024 года.

Ранее российские войска поразили пусковые установки ЗРК Patriot и ракетной системы залпового огня HIMARS. Целями ВС России также стали пункты управления, цеха производства БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ.

Согласно сводке Минобороны, средства противовоздушной обороны за сутки нейтрализовали три снаряда HIMARS и 260 вражеских дронов.