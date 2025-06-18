Начальник Генштаба Герасимов после проверки поставил задачи группировке «Центр»

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов проверил работу группировки «Центр», заслушал доклады и определил задачи на дальнейшие действия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ходе работы на передовых пунктах <…> Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зоне ответственности. В завершение работы начальник Генерального штаба <…> поставил задачи на дальнейшие действия», — отметили в министерстве.

Герасимов также вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе спецоперации при освобождении ДНР, поблагодарил их за доблесть и мужество.

Группировка «Центр» действует на Красноармейском направлении, отметил RT. Герасимов пожелал военнослужащим полного освобождения ДНР.

Президент Владимир Путин во время общения с участниками программы «Время героев» в День России стоя прокричал троекратное «ура!» в честь бойцов спецоперации.