Российские войска добились успеха в Запорожской и Днепропетровской областях, наступление продолжается. Также завершено уничтожение подразделений ВСУ в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища, доложил начальник Генштаба ВС РФ — первый замминистра обороны Валерий Герасимов, сообщили на сайте Кремля.

Начальник Генштаба доложил главе государства в ходе совещания об успехах войск Объединенной группировки в зоне спецоперации. Герасимов отметил, что российские военные наступают практически по всем направлениям. Боевики ВСУ пытаются замедлить продвижение ВС РФ на кризисных участках фронта.

Подразделения группировки войск «Север» продвигаются в южной части Волчанска, а также создают полосу безопасности на территориях Харьковской и Сумской областей.

«Группировка „Запад“ завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на Краснолиманском направлении», — сказал он.

Подразделения продолжают освобождать населенный пункт Ямполь, большая часть которого уже находится под контролем ВС РФ.

Подразделения «Центра» наступают на Красноармейском и Днепропетровском направлениях, уже окружен населенный пункт Родинское, его зачищают от ВСУ.

Войска «Востока» продвигаются вглубь обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Войска «Днепра» наступают в направлении города Запорожье, идут бои за Приморск и Степногорск.

Войска «Южной» группировки с боями продвигаются в Северске и Константиновке. Кроме того, завершена ликвидация боевиков ВСУ в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Герасимов отметил, что ВС РФ также продолжают уничтожать военные объекты и объекты ВПК Украины.

Ранее президент Владимир Путин сообщил об освобождении 212 населенных пунктов в зоне СВО в 2025 году.