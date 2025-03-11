«Начались мощные хлопки». Москвич рассказал о взрыве при падении БПЛА на Домодедовской улице

Очевидец рассказал о хлопках при взрыве БПЛА на Домодедовской улице в Москве

Мощные хлопки перед взрывом беспилотника на Домодедовской улице в Москве произошли примерно около пяти утра. Подробностями случившегося в беседе с 360.ru сообщил местный житель.

«Все произошло примерно в пять утра, я проснулся примерно в 4:50 и слышу, что словно что-то летит. Потом начались мощные хлопки. Живу на втором этаже, но прямо все слышно хорошо. Страшно было. Сначала думали, что взорвалось что-то в парикмахерской в доме», — сказал он.

Мужчина добавил, что в доме, в который врезался дрон, живет его одноклассник.

«Сразу написал, спросил. Говорит, что все в порядке. Интересно, что там на 16-м этаже. Потому что по фотографии окно, будто под наклоном», — отметил собеседник 360.ru.

В экстренных службах 360.ru сообщали, что в результате падения обломков беспилотника на Домодедовской улице в Москве пострадали три квартиры в здании, расположенном напротив поврежденной многоэтажки.

Ранним утром 11 марта средства ПВО отбили самую массированную атаку украинских БПЛА. В общей сложности военные ликвидировали 337 украинских беспилотников над 10 регионами России.