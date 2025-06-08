Запад ДНР под надежным контролем. Куда российские танки двинутся дальше?

Подразделения группировки войск «Центр» подошли к западной границе ДНР и наступают вглубь Днепропетровской области. Пришедшие из зоны спецоперации новости уже назвали историческим событием не только для дончан, но и для всей России. Какие перспективы это сулит — в материале 360.ru.

К западным границам ДНР подошли военнослужащие 90-й танковой дивизии. Полпред президента России в Уральском федеральном округе Герой России и один из бывших командиров батальона ополчения ДНР «Спарта» Артем Жога назвал это новой страницей в истории освобождении Донбасса и будущей победы. «Историческое событие для дончан и всей нашей страны. Отдельно хочу отметить: 90-я танковая дивизия — это отважные уральцы! Соединение состоит в основном из бойцов Челябинской и Свердловской областей. Сегодня они сражаются за рубежи Донбасса и закрывают собой стратегические ворота на Днепр. Спасибо, братья!» — написал он в Telegram-канале. Запад республики, подчеркнул Жога, теперь под надежным контролем ВС России.

Фото: РИА «Новости»

Как изменится ситуация в зоне СВО В пресс-службе Минобороны также отмечали, что российские военные развивают наступление в Днепропетровской области. Политолог и военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.ru отметил, что конфигурация фронта с учетом происходящего скоро изменится.

Дальше перспектива, на самом деле, очень страшная для ВСУ. <…> Сейчас это будет основное направление развития ситуации. Евгений Михайлов военный эксперт

Днепропетровская и Запорожская области, обратил внимание собеседник 360.ru, густонаселены. Выход в этом направлении обрушит оборону украинцев и, возможно, сыграет даже более существенную роль, чем бои за Славянск и Краматорск. «Оборона ВСУ будет сыпаться, если будут успехи — а они уже очевидны. Выход на границу ДНР, Днепропетровской области — стратегически важнейший момент», — подчеркнул Михайлов.

Фото: РИА «Новости»

ВСУ придется закрывать дыры в обороне Украинское командование, добавил он, скорее всего, начнет перебрасывать подразделения для закрытия оголенных участков линии боевого соприкосновения.

Посыплется все. И Славянское, и Краматорское направление. В плане стратегического захода все станет гораздо проще. Конечно, бои будут интенсивные. Это важнейшее событие за последние дни. Евгений Михайлов

Успех на этом участке, по мнению военного эксперта, в комплексе даст положительную динамику продвижения и в Сумской области, а значит, скажется, хоть и косвенно, на создании буферной зоны. «Танковая дивизия уже зашла на территорию Днепропетровской области, а там такие просторы. У ВСУ [здесь] нет сильных оборонительных сооружений», — заключил Михайлов.