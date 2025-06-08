Освобождение западной границы ДНР назвали историческим событием

Выход 90-й танковой дивизии группы войск «Центр» к западной границе Донецкой Народной Республики и продвижение вглубь Днепропетровской области стали историческим событием для России. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога .

Он подчеркнул, что танковая дивизия состоит из бойцов из Челябинской и Свердловской областей, которые продолжили традиции Уральского добровольческого корпуса Великой Отечественной войны.

«Сегодня они сражаются за рубежи Донбасса и закрывают собой стратегические ворота на Днепр. Спасибо, братья», — обратился Жога к военным.

Полпред добавил, что переход западных границ Донецкой Народной Республики станет новой страницей в истории освобождения Донбасса и скорой победы.

О выходе танковой дивизии группировки войск «Центр» к западной границе Донецкой Народной Республики и продвижении в Днепропетровскую область Минобороны сообщило в воскресенье, 8 июня. В ведомстве добавили, что в ходе наступления бойцы нанесли серьезное поражение бригадам противника.