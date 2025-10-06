Наблюдатели МАГАТЭ зафиксировали выстрелы и взрывы в районе Запорожской АЭС

Наблюдатели МАГАТЭ зафиксировали выстрелы и взрывы в окрестностях Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба организации в соцсети X .

«Два снаряда упали в 1,25 километра от периметра объекта», — уточнили в МАГАТЭ.

Ранее глава агентства Рафаэль Гросси назвал ситуацию на станции серьезной угрозой для ядерной безопасности. По его словам, ЗАЭС уже несколько дней работает на аварийном резерве и отключена от внешнего электроснабжения. Гросси призвал Россию и Украину сделать все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что если катастрофа на станции произойдет, то затронет и всю территорию Европы, однако киевским властям до этого нет дела.