Балицкий предупредил о катастрофе, которая произойдет из-за атак на ЗАЭС

Из-за постоянных атак ВСУ на Запорожскую АЭС может произойти катастрофа, которая затронет не только Россию, но и Европу. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Задумайтесь, что бы случилось, если бы один из этих ударов пришелся в реактор или хранилище отработанного топлива? Радиационная катастрофа затронула бы не только Запорожскую область, не только Россию, но и всю Европу! Но киевскому режиму плевать. Они готовы рискнуть будущим всей планеты ради своих политических амбиций», — заявил глава региона.

На Западе пытаются не замечать попытки Украины разрушить инфраструктуру Запорожской области, добавил Балицкий. Также губернатор отметил, что инспекторы МАГАТЭ, работающие на станции, не сделали заявлений об ударах ВСУ по АЭС.

На прошлой неделе из-за ударов беспилотников разгорелся пожар на топливном складе на ЗАЭС. Огонь не успел добраться до резервуаров, пожар потушили.