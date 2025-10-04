Глава МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС серьезной для ядерной безопасности

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что десятидневное отключение внешнего электричества на Запорожской АЭС — это «серьезная угроза для ядерной безопасности». Его слова приведены в пресс-релизе на сайте МАГАТЭ.

В заявлении говорится, что ЗАЭС уже десять дней работает на аварийном резерве. По данным МАГАТЭ, это отключение от внешнего электроснабжения стало самым длительным за все десять инцидентов, произошедших на станции с начала конфликта на Украине.

«Для ядерной безопасности ситуация по-прежнему очень серьезная. Я призываю обе стороны сделать все необходимое, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Это вопрос политической воли, а не технической возможности, которая имеется», — заявил Гросси.

На Запорожской атомной электростанции 23 сентября отключилось внешнее электроснабжение из-за обстрела со стороны ВСУ. В результате была обесточена высоковольтная линия «Днепровская». Для поддержания безопасности и обеспечения работы станции используются резервные дизель-генераторы. Седьмого мая также была отключена резервная линия «Ферросплавная-1».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал действия противника актом ядерного терроризма. Он отметил, что украинские военные целенаправленно атаковали высоковольтную линию электропередачи «Днепровская», стремясь вывести ее из строя и лишить станцию электричества.