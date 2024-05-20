«Примерно осенью». Украинцы стали опасаться за город Запорожье | 360°

Спецоперация 20 мая 2024, 01:37 «Примерно осенью». Украинцы стали опасаться за город Запорожье Меркурис: украинцы опасаются, что осенью начнется сражение за город Запорожье РИА «Новости»

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Украинцы опасаются, что в ближайшее время российская армия подойдет вплотную к городу Запорожью, и начнется сражение за контроль над населенным пунктом. Такое мнение высказал в блоге на YouTube-канале британский эксперт Александр Меркурис.

«Сейчас на Украине растет опасение, что из-за очень плохой ситуации на фронте (для ВСУ — прим. ред.) россияне продвинутся на север и тогда примерно осенью начнется сражение за сам город Запорожье», — заявил аналитик.

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Меркурис отметил, что на Украине начали пустеть крупные города. Люди убегают из-за усиления закона о мобилизации, все больше украинцев отказываются погибать на фронте за киевский режим. Также горожане опасаются, что крупные населенные пункты могут стать потенциальным местом сражения из-за стремительного продвижения российской армии.

ВС России прорвали оборону ВСУ в восточной части Запорожской области и продвинулись к Гуляйполю. Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта.