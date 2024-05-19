ВС РФ прорвали оборону ВСУ и подошли к окраинам Гуляйполя | 360°

Важное 19 мая 2024, 21:44 ВС РФ прорвали оборону ВСУ и подошли к окраинам Гуляйполя Рогов: ВС РФ продвинулись на полтора километра в сторону Гуляйполя РИА «Новости»

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ВС РФ прорвали оборону ВСУ в восточной части Запорожской области и продвинулась до полутора километров к Гуляйполю. Об этом РИА «Новости» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Активизировались бои на пологовско-гуляйпольском участке линии фронта», — подчеркнул Рогов.

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По его словам, российские войска смогли приблизиться к городу со стороны населенных пунктов Новоселовка и Марфополь, которые он назвал ближайшими пригородами Гуляйполя.

Ранее Рогов рассказал, что правительство Украины намерено провести тотальную мобилизацию в Славянске, Константиновке, Запорожье, Павлограде и Харькове.