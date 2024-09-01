Дотком заявил, что режим Зеленского на Украине падет через считанные месяцы

Киевский режим падет в ближайшие месяцы. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком назвал в соцсети X признак приближающегося коллапса киевского режима.

«Украинское руководство теперь открыто говорит о проигрыше в конфликте и обвиняет Запад. Мы находимся в нескольких месяцах от конца режима [президента Украины Владимира] Зеленского, возможно, до выборов в США», — предупредил он.

По мнению Доткома, Белый дом тоже столкнется с проблемами. Он заявил, что Демпартия и вице-президент США Камала Харрис «потонут, как „Титаник“», предупредил об отчаянных мерах и неожиданном развитии событий.

Такого же мнения бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его наблюдениям, агония режима Зеленского ускорилась на фоне поражения Вооруженных сил Украины и ухудшения ситуации под Красноармейском (Покровском).