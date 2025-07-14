Макрон назвал число стран, вошедших в «коалицию желающих»

Число стран, вошедших в «коалицию желающих», достигло 30. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время обращения, трансляцию которого вел Елисейский дворец в соцсети X.

«Эта „коалиция желающих“, созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее Генштаб создан и находится в Париже», — сказал Макрон.

Перечислять конкретные государства, которые допускают участие в возможной миротворческой миссии на Украине, французский лидер не стал.

Ранее стало известно, что страны «коалиции желающих» вызвались патрулировать украинское воздушное и морское пространство после прекращения боевых действий. Макрон также допустил отправку войск Франции и Британии на Украину.