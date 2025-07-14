Макрон назвал число стран, вошедших в «коалицию желающих»
Число стран, вошедших в «коалицию желающих», достигло 30. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон во время обращения, трансляцию которого вел Елисейский дворец в соцсети X.
«Эта „коалиция желающих“, созданная в Париже в феврале, насчитывает сегодня 30 стран. Ее Генштаб создан и находится в Париже», — сказал Макрон.
Перечислять конкретные государства, которые допускают участие в возможной миротворческой миссии на Украине, французский лидер не стал.
Ранее стало известно, что страны «коалиции желающих» вызвались патрулировать украинское воздушное и морское пространство после прекращения боевых действий. Макрон также допустил отправку войск Франции и Британии на Украину.
Еще 33 тысячи заявок на запись в колледжи подали онлайн в Подмосковье
Подольскую компанию оштрафовали за незаконный прием на работу бывшего госслужащего
Парки Лобни опубликовали программу мероприятий на эту неделю
Президент Камеруна баллотировался на новый срок в 92 года
Спортсменка из Лобни стала призером международных соревнований по дзюдо
Сын Митты вышел на связь после смерти отца
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте