На Западе заявили, что Зеленскому будет трудно «проглотить» вариант сделки США

Президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно «проглотит» вариант сделки США по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес.

«Камнем преткновения для заключения сделки может стать то, что он [пакет], по-видимому, не включает в себя гарантии безопасности, обеспечиваемые США», — подчеркнул журналист.

Он добавил, что Украине придется справляться самостоятельно при поддержке европейских стран, но без американского «заслона». Без военной и разведывательной помощи США у ЕС будет недостаточно возможностей для обеспечения защиты Украины после заключения мира.

У европейцев нет необходимого количества войск и современного оружия для сдерживания России, подчеркнул Игнейшес.

Ранее на переговорах в Париже американская делегация представила союзникам проект по контролю за соблюдением возможного перемирия на Украине.