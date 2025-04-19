США сделали резкий ход по прекращению огня на Украине

WSJ: США придумали, как следить за перемирием на Украине

Во время переговоров в Париже американская делегация представила союзникам проект по контролю за соблюдением возможного перемирия на Украине. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя одной из западных стран.

По словам источника, документ предполагает запуск специальной системы наблюдения, которая будет отслеживать выполнение договоренностей о прекращении огня, если таковые будут достигнуты.

Инициатива, по версии собеседника издания, направлена на обеспечение стабильности и прозрачности наблюдения за прекращением боев. В чем именно заключается план администрации Трампа, источник газеты не раскрыл.

В пятницу, 18 апреля, глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил выйти из переговорного процесса по украинскому конфликту. На такие шаги политик готов пойти, если Украина не согласится быстро пойти на мирное соглашение. Никакого конкретного дедлайна президент США не поставил.

В рамках вероятного мирного соглашения США готовы признать Крым территорией России. Такую информацию предоставили источники американского СМИ, официально она не подтверждалась.