Применение американских ракет ATACMS в конфликте на Украине обернулось позором. Об этом в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Он напомнил, что оперативно-тактические ракетные комплексы позиционировались как оружие, способное «изменить правила игры». Однако российские средства ПВО успешно сбили все восемь ATACMS, запущенных с территории Украины 3 января.

«Ракеты присоединились к танкам Leopard и Abrams в списке опозорившихся», — написал Боуз.

В Министерстве обороны России пообещали ответить на удар украинских боевиков, атаковавших ракетами ATACAMS Белгородскую область. В ведомстве подчеркнули, что за всеми действиями киевского режима стоят западные кураторы.

Ранее стало известно, сколько дальнобойных ATACAMS осталось у Украины. Страна почти исчерпала запас этого вида оружия еще в конце декабря 2024 года.