Россия примет ответные меры на удар украинских боевиков западными ракетами ATACAMS по Белгородской области в минувшую пятницу, 3 января. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.

В ведомстве подчеркнули, что все запущенные с территории Украины американские оперативно-тактические ракеты ATACMS сбили дежурившие в Белгородской области боевые расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-СМ».

«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты

ответные меры», — заявили в Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о поражении воздушных целей над Прохоровским районом. Он подчеркнул, что в результате атаки осколочное ранение ноги получил один человек.

Гладков добавил, что упавшие осколки выбили окна и повредили фасад в частном доме, а также посекли забор и припаркованный автомобиль. Кроме того, село Прохоровка осталось без света из-за перебитой линии электропередачи.