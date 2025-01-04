Минобороны сообщило об отражении удара ATACAMS по Белгородской области
Минобороны пообещало ответ Украине за запуск ATACAMS по Белгородской области
Россия примет ответные меры на удар украинских боевиков западными ракетами ATACAMS по Белгородской области в минувшую пятницу, 3 января. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны.
В ведомстве подчеркнули, что все запущенные с территории Украины американские оперативно-тактические ракеты ATACMS сбили дежурившие в Белгородской области боевые расчеты комплексов С-400 и «Панцирь-СМ».
«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты
ответные меры», — заявили в Минобороны.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о поражении воздушных целей над Прохоровским районом. Он подчеркнул, что в результате атаки осколочное ранение ноги получил один человек.
Гладков добавил, что упавшие осколки выбили окна и повредили фасад в частном доме, а также посекли забор и припаркованный автомобиль. Кроме того, село Прохоровка осталось без света из-за перебитой линии электропередачи.