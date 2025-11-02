Не «Искандер», а его зловещий наследник. На Западе заговорили о новой русской ракете «Новатор»

MWM сообщило о дебюте российской ракеты 9М729 с дальностью до 2500 километров

Россия впервые применила оружие, которое заставило НАТО всерьез пересмотреть свои планы. По цели ударила ракета «Новатор». Пуск стал даже не боевым испытанием — это прямая демонстрация грубой, наглой силы и, возможно, последнее предупреждение всей Европе. Чем так опасна и необычна эта ракета?

Длинная рука Кремля

Источники Military Watch Magazine утверждают, что дальность полета 9М729 составляет не менее 2500 километров. Если эти данные верны, Москва может достать любую базу НАТО в Европе.

Киев считает, что 9М729 била по Украине уже 23 раза с августа 2025 года. Первые ее запуски фиксировались еще в 2022 году.

Аналитики полагают, что применение новой ракеты имеет не только военный, но и политический смысл — Россия демонстрирует, что ее возможности значительно превосходят ожидания Запада.

Что умеет новая ракета России

О новой ракете известно немного. Предположительно, она может нести как ядерную, так и обычную боеголовку. В беседе с Reuters на «Новатор» жаловался и глава украинского МИД Андрей Сибига.

Военный источник Reuters на Украине заявил, что 9М729 пролетела 1200 километров 5 октября и точно поразила цель.