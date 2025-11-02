Не «Искандер», а его зловещий наследник. На Западе заговорили о новой русской ракете «Новатор»
MWM сообщило о дебюте российской ракеты 9М729 с дальностью до 2500 километров
Россия впервые применила оружие, которое заставило НАТО всерьез пересмотреть свои планы. По цели ударила ракета «Новатор». Пуск стал даже не боевым испытанием — это прямая демонстрация грубой, наглой силы и, возможно, последнее предупреждение всей Европе. Чем так опасна и необычна эта ракета?
Длинная рука Кремля
Источники Military Watch Magazine утверждают, что дальность полета 9М729 составляет не менее 2500 километров. Если эти данные верны, Москва может достать любую базу НАТО в Европе.
Киев считает, что 9М729 била по Украине уже 23 раза с августа 2025 года. Первые ее запуски фиксировались еще в 2022 году.
Аналитики полагают, что применение новой ракеты имеет не только военный, но и политический смысл — Россия демонстрирует, что ее возможности значительно превосходят ожидания Запада.
Что умеет новая ракета России
О новой ракете известно немного. Предположительно, она может нести как ядерную, так и обычную боеголовку. В беседе с Reuters на «Новатор» жаловался и глава украинского МИД Андрей Сибига.
Военный источник Reuters на Украине заявил, что 9М729 пролетела 1200 километров 5 октября и точно поразила цель.
Military Watch Magazine утверждает, что «Новатор» стал усиленным вариантом морской версии 3М14 «Калибр», адаптированной для наземного комплекса «Искандер-К».
Каждая ракета оснащена боевой частью весом около 450 килограммов и использует спутниковую и инерциальную систему наведения, совмещенную с коррекцией по рельефу местности на финальном участке полета.
Издание отметило, что боевой дебют ракеты совпал с обсуждениями в США вопроса о передаче Украине пусковых установок для ракет Tomahawk. В Европе тем временем усиливаются призывы разместить контингенты НАТО ближе к восточным границам. В Москве этот шаг расценили как прямую угрозу безопасности России.
На фоне этих событий Россия продемонстрировала, что готова к асимметричному ответу. Новая ракета способна нести как обычные, так и ядерные боеголовки, что делает ее важным элементом стратегического сдерживания.