Пентагон одобрил поставку Украине крылатых ракет Tomahawk

Пентагон одобрил возможную передачу Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk и направил положительное заключение в Белый дом. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники в американских и европейских правительственных кругах.

По данным телеканала, военные эксперты пришли к выводу, что поставка вооружения не нанесет ущерба американским запасам, однако окончательное политическое решение должен принять президент США Дональд Трамп.

Ранее, во время рабочей встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, Трамп заявил, что не хочет «раздавать то, что необходимо для защиты собственной страны». При этом за несколько дней до этого президент говорил, что у США достаточно Tomahawk, которые теоретически можно было бы передать Украине.

CNN отмечает, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп изменил позицию — российский лидер предупредил, что подобный шаг может обострить отношения Москвы и Вашингтона, не оказав при этом существенного влияния на ход боевых действий.

Хотя решение пока не принято, администрация, по данным источников телеканала, подготовила план быстрой передачи ракет Киеву в случае одобрения. Основной нерешенной проблемой остается вопрос, как Украина сможет запускать Tomahawk — обычно их применяют с кораблей и подлодок, а украинский флот сильно ослаблен. В Пентагоне также обсуждали возможность передачи наземных пусковых установок — разработок для корпуса морской пехоты и армии США, которые позволили бы запускать Tomahawk с суши.

Европейские союзники США считают, что теперь у Вашингтона меньше поводов отказывать Киеву. По их словам, украинские инженеры уже не раз находили решения для адаптации западных вооружений, как это было с британскими ракетами Storm Shadow.

На днях Axios сообщил, что Зеленский попросит США предоставить не только дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, но и их аналоги.