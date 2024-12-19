Украинские спецслужбы убили начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерала Игоря Кириллова, потому что он раскрыл их план о создании грязной бомбы. Венгерский политический эксперт Георг Шпетле сообщил об этом газете Magyar Nemzet .

Он напомнил, что именно Кириллов публично заявил, что Украина намеревалась изготовить грязную бомбу. Шпетле сообщил, что ее применение принесло бы масштабные разрушения, уничтожение сельхозугодий, запасов воды, вызвало бы радиационное загрязнение и вспышку заболеваемости.

«Очевидно, поэтому его и хотели устранить», — сказал специалист.

Шпетле опроверг обвинение украинских правоохранителей в том, что российские военные использовали химическое оружие. Он сказал, что они лишь забрасывали окопы Вооруженных сил Украины гранатами со слезоточивым газом, чтобы вынудить солдат выйти наружу.

Посол по особым поручениям МИД страны по преступлениям киевского режима Родион Мирошник тоже связал убийство Кириллова со сделанными им громкими разоблачениями. Озвученная генералом информация стала для кого-то слишком чувствительной.