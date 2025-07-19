На Западе рассказали о трех планах Кремля по Украине

Spiegel: у Кремля есть три плана, как вести себя с Трампом

Россия предусмотрела несколько стратегий взаимодействия с Соединенными Штатами. Все будет зависеть от шагов американского президента Дональда Трампа в отношении Украины, написал немецкий журнал Spiegel .

«Путин знает о непредсказуемости президента США, он скорректировал свою стратегию», — указали журналисты.

Из-за этого, по их словам, в Кремле рассматривают три сценария развития российско-американских отношений.

По первому Трамп примет условия Путина и станет их продвигать на Украине и в европейских странах. Во втором случае США дистанцируются от конфликта и переложат ответственность на Киев и Брюссель. А третий предполагает, что американцы вернутся к политике, которую проводил бывший президент Джо Байден.

Сейчас, подчеркнули в материале, Россия занимает промежуточную позицию между вторым и третьим вариантами.

Трамп пригрозил жесткими пошлинами и поставил ультиматум по Украине. По его словам, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о перемирии, он поднимет тарифы до 100%. Испания оценила агрессивную риторику в сторону России, отметив, что «бумеранг, запущенный лидером Белого дома, может обернуться против самих США».