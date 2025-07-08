Бойцы ВС России улучшили позиции в ДНР

Российские военнослужащие взяли под огневой контроль участок трассы в сторону населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Об этом в разговоре с РИА «Новости» со ссылкой на свои источники сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось улучшить тактическое положение юго-западнее Липового и северо-западнее Зеленой Долины, взяв под огневой контроль небольшой участок автомобильной трассы, ведущей в населенный пункт Шандриголово», —сказал он.

Эксперт отметил, что из-за этого логистика украинских боевиков стала значительно хуже. ВСУ лишились безопасных путей эвакуации и отхода.

Кроме того, по данным Марочко, в огневом мешке в районе Зеленой Долины оказалась примерно рота солдат вражеской стороны.

Ранее военный эксперт рассказал, что при создании буферной зоны на границе России и Украины войскам удалось оттеснить противника на полтора-два километра.