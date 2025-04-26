Мирошник: в Суджанском районе во время оккупации ВСУ погибли сотни жителей

Российские власти получили информацию о сотнях погибших среди мирных жителей в Суджанском районе Курской области. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Сейчас уже есть данные на сотни людей, которые погибли в период нахождения этой территории под контролем украинских вооруженных формирований. Все эти данные нуждаются в подтверждении дополнительного расследования», — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что люди указали на места захоронений погибших. Необходимо провести эксгумацию и другие процедуры, чтобы установить причины их смерти и выявить виновных.

Посол отметил, что полученные данные будут предметом дальнейшего разбирательства, в рамках которого соберут необходимые доказательства.

Мирошник подчеркнул, что освобождение Курской области даст дополнительный толчок к масштабным расследованиям зверств ВСУ в регионе. Пока это затруднительно из-за постоянных обстрелов и налетов вражеских дронов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бойцы ВС РФ вслед за освобождением курской земли освободят все российские регионы от киевского режима.