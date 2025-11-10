Меркурис: после ответного удара России на Западе поняли, что Украину не защитить

После ответного удара российских войск по Украине западные государства поняли, что вся поддержка киевского режима оказалась неэффективной. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале .

«Западные правительства понимают, что не смогут снабдить Украину системами ПВО, чтобы попробовать противостоять ракетам и дронам. И что все попытки это сделать — это полный провал», — объяснил эксперт.

По его мнению, союзники Украины смогли добиться только катастрофического истощения собственных запасов. Они доказали неспособность их хваленого вооружения противостоять российскому арсеналу.

При этом европейские власти продолжают говорить о том, что готовы поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Даже когда по всей стране гаснет свет, они не отклоняются от заданного курса.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский когда-то обещал обесточить Москву, однако без света оказался Киев.

ВС России нанесли мощный удар по энергетике Украины. Они атаковали объекты ракетами «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотниками «Герань». Это обернулось масштабным отключением электроэнергии в Киеве.