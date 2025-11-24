Die Welt: Россия не пойдет на компромиссы, так как выигрывает на поле боя

Преимущество на стороне России, поэтому она не согласится на уступки в переговорах с Украиной. Об это сообщил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Россияне готовы ко всему, поэтому никаких серьезных компромиссов не предвидится, ведь если посмотреть на баланс сил на поле боя, то он меняется в пользу россиян», — сказал он.

Вещая из Киева, Ваннер подтвердил, что российские войска усилили давление на Украину на поле боя. Он назвал очевидным тяжелое положение украинской стороны.

Ранее европейские лидеры подготовили альтернативный американскому план урегулирования конфликта на Украине. Они сократили его до 24 пунктов, исключив такие требования, как нейтральный статус, ограничение численности армии и территориальные уступки.