Журналист Боуз: Зеленский пытается убедить мир, что Россия бомбит сама себя

Украина из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС пытается убедить мир, что Россия бомбит саму себя. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

Он напомнил, что под контролем Украины остаются еще три атомные станции.

«Зеленский и его шайка обманщиков пытаются сказать нам, что Россия бомбит саму себя, единственную АЭС, которую контролирует [в зоне СВО], когда может легко испарить любую другую?» — задался вопросом Боуз.

Он назвал эту гипотезу «жалкой».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала украинский удар по Запорожской АЭС ядерным террором континента.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев призвал МАГАТЭ определить источник атаки и дать политическую оценку такому поведению Киева. Он добавил, что удары по АЭС выводят Украину на новый уровень адресной агрессии.