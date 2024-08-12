Удар беспилотников ВСУ по Запорожской АЭС назвали нарушением принципов МАГАТЭ

Заявлений о недопустимости ударов по Запорожской атомной электростанции со стороны Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) недостаточно. Организация должна определить источник атаки и дать политическую оценку такому поведению. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что видел первую реакцию со стороны МАГАТЭ, но теперь организации необходимо выступить с оценкой случившегося.

«Мы призываем к тому, чтобы не останавливаться на констатации недопустимости таких действий. Нужно четко определить источник и дать ему политическую международную оценку», — заявил Лихачев.

Глава Росатома добавил, что прошедшая атака стала не провокацией украинских боевиков, а целенаправленным ударом по безопасности инфраструктуры станции, которая считается одним из главных принципов деятельности МАГАТЭ.

«Градирня и водоохладительные системы являются ключевыми элементами безопасности атомного энергетического объекта. Им нанесен очень серьезный ущерб», — указал Лихачев.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что в минувшую субботу, 11 августа, украинские беспилотники дважды ударили по одной из двух градирен Запорожской атомной электростанции, что привело к крупнейшему пожару, уничтожившему внутренние конструкции объекта. Пламя потушили сотрудники МЧС спустя почти два часа после ударов.

Генеральный директор Запорожской атомной электростанции Юрий Чернюк уточнил, что в градирне сгорели пластиковые конструкции, отвечающие за сепарацию воды для охлаждения реакторов. Он добавил, что теперь объекту требуется капитальный ремонт.