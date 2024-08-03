На Западе назвали причину, из-за которой Украина изменила позицию по переговорам

Продвижение российских войск увеличило число украинцев, готовых на территориальные уступки ради мирного соглашения, и изменило позицию украинской власти. Об этом сообщило издание The Conversation .

По его данным, Украина не отказалась от идеи глобальной коалиции стран, принуждающих Россию идти на попятную. Однако вероятность успеха этого проекта издание оценило как «исчезающе малую».

Также, по мнению авторов материала, достижение мира на Украине невозможно без посреднических усилий США, Китая и других влиятельных стран.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее.

Кроме того, по данным издания LCI, сам Зеленский все чаще начал говорить о переговорах, указывая на то, что украинские военные устали от боевых действий.