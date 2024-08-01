LCI: Зеленский захотел переговоров с Россией, так как ВСУ устали от боев

Владимир Зеленский все чаще стал говорить о возможности переговоров с Россией, ведь украинские военнослужащие устали от боевых действий. Об этом заявила журналистка LCI Шарлин Юрель после того, как побывала в республике.

«Уже несколько месяцев среди украинцев, живущих недалеко от фронта, не утихают разговоры о необходимости переговоров. Люди хотят мира. Раньше мы такого не слышали», — отметила она.

По словам Юрель, украинские военные также начали понимать, что они не смогут вернуть потерянные территории и одолеть Россию. По мнению украинских боевиков, Зеленский должен начать договариваться, потому что потери ВСУ огромны.

Ранее с неожиданным заявлением выступил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Он заявил, что Украина готова к переговорам с Россией. Сам же Зеленский неоднократно допускал диалог с Путиным.