На ЗАЭС прошла плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ

Плановая ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции состоялась в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба объекта.

К работе по мониторингу за состоянием эксплуатационной безопасности станции приступили четыре эксперта, вошедших в 34-й состав миссии. Наблюдатели МАГАТЭ ведут наблюдение за объектом с 1 сентября 2022 года.

Безопасность во время ротации специалистов обеспечили российские военные, сотрудники Росгвардии и МВД по Запорожской области. Благодаря их профессионализму мероприятие прошло оперативно и без происшествий.

Ранее на ЗАЭС возникли перебои с электроснабжением. Сотрудники объекта оперативно восстановили подачу энергии по линии по высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1» в необходимом объеме.

Глава Росатома Алексей Лихачев 13 апреля сообщил, что обстрелы в районе объекта продолжаются. Боевики ВСУ атаковали территорию рядом с Энергодаром, в том числе промышленную территорию возле города.