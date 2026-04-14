На ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение по линии «Ферросплавная-1»

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС по линии «Ферросплавная-1» восстановили. Об этом сообщила пресс-служба атомного объекта.

«Специалисты станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлили схему электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ „Ферросплавная-1“ в необходимом станции объеме», — отметили на ЗАЭС.

Внешнее электроснабжение ЗАЭС отключилось ранее 14 апреля после срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1». Основная линия обесточена с 24 марта. На объекте запустили дизель-генераторы. Нарушений условий и пределов безопасности не зафиксировали, специалисты полностью контролируют ситуацию.

ЗАЭС находится рядом с городом Энергодар на левом берегу Днепра. Это самая крупная по установленной мощности и числу блоков АЭС в Европе — там насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция стала собственностью России.