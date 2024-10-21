США пообещали Украине новые военные поставки на 400 миллионов долларов

Остин объявил о новых военных поставках Украине на 400 миллионов долларов

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным издания, в него войдут боеприпасы разных видов, бронетранспортеры М113, системы спутниковой связи, а также оборудование для защиты критической инфраструктуры.

Остин утром прибыл в Киев с необъявленным визитом. По данным газеты WSJ, глава Пентагона не собирается разрешать Украине наносить удары вглубь России.

Ранее Bloomberg сообщил, что США уже не рассматривают вероятность победы Украины в конфликте с Россией и даже в случае победы Камалы Харрис будут пытаться добиться договоренности. По их мнению, страна готова принять любые условия России, кроме украинской безоговорочной капитуляции.